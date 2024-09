Beruchte Turkse drugshandelaar dood in gevangenis

Hamburg In februari 2023 klapte in Turkije het grote “KAFES-44”-onderzoek tegen een georganiseerde misdaadorganisatie die onder leiding stond van Çetinkaya. Er werden toen 42 verdachten aangehouden. Tijdens de operaties in negen Turkse provincies werden veel pistolen, automatische wapens en een grote hoeveelheid geld in beslag genomen.

In het gehele onderzoek werd 37 ton drugs, vooral cocaïne, in beslag genomen. Ongeveer 24 ton werd in Turkije gepakt, de rest onder meer in Duitsland. Çetinkaya ontkende de beschuldigingen.

De recordvangst van 13 ton cocaïne in Hamburg van 2021 is volgens de Turkse rechtbank ook toe te rekenen aan een transport van de groep van Çetinkaya. Begin februari 2024 werd hiervoor ook een Duits-Iraanse man, Pouya Mohmini, in Colombia gearresteerd.



Trabzon

Urfi Çetinkaya (1958) werd geboren in Malatya, in het oosten van Turkije. In Turkije gold hij bij het publiek als een van de bekendste criminelen.

Çetinkaya werd voor het eerst in gearresteerd in 1989, met 3 kilo illegale morfine. Na 2000 volgden een nieuwe veroordelingen en bracht hij enkele jaren door in de cel.

In 2012 was hij nog maar kort op vrije voeten toen hij bij een politiecontrole een stopteken negeerde. Na een achtervolging werd hij neergeschoten, waarna hij uiteindelijk levenslang in een rolstoel belandde.

Die beperking leidde niet tot het einde van zijn carrière als onderwereldbaas.