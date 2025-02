Beschieting in Amsterdam, explosie in Rotterdam

De Baarsjes In het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes (West) deed de politie weonsdagochtend onderzoek naar twee beschietingen van portiekdeuren van woningen aan de Crynssenstraat in Amsterdam-West. Daarbij raakte niemand gewond. Rond 03.15 werd de politie gebeld over de beschieting. Er was een reeks harde knallen te horen geweest.

Een nacht eerder, tussen 02.00 en 03.00 was een naastgelegen portiekdeur beschoten. Over de dader is niets bekend geworden.

Flatgebouw

Afgelopen nacht heeft er een explosie plaatsgevonden bij een woning op de tiende etage in een flatgebouw aan de Kromme Hagen, in Rotterdam-IJsselmonde. De explosies gebeurde iets na 02.00. Na de knal ontstond brand.

Toen de hulpdiensten aankwamen was het vuur al gedoofd door de bewoners. Niemand is ernstig gewond geraakt, wel moest er één persoon in het ziekenhuis worden nagekeken op schade door rook.

Vorige week dinsdag 18 februari was er ook een explosie bij diezelfde woning. Tot nu toe zijn er geen aanhoudingen verricht.