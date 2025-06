Beschoten na een uurtje zwemmen

Beeld: de beschoten auto in Amsterdam (foto Mizzle Media, Michel van Bergen)

Zwemmen

De twee mannen worden dinsdagavond even na half tien, na een uurtje zwemmen in het Amsterdamse Noorderparkbad, beschoten door een man die zonder schijnbare aanleiding het vuur op ze opent. Hij staat naast een geparkeerde zwarte Mercedes.

Een van de mannen wordt in zijn schouder geraakt, terwijl hij in de auto zit. Daarop vluchtten ze met hun auto, waarvan het achterraam kapot is. Ze rijden naar de Laanweg, waar ze tot stilstand komen en de hulpdiensten bij hen komen.

Ruzie

De politie meldt donderdag een onderzoek te zijn gestart naar de gebeurtenis en geeft aan dat meer informatie over de zaak welkom is. Ze is onder meer op zoek naar een vrouw die tegen buurtbewoners gezegd zou hebben dat ze twee mannen had zien ruziemaken op het parkeerterrein van het zwembad.