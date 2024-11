Bestelbus Bossche dakdekker doelwit explosie

De explosie vond rond 03.30 plaats aan de Oeterselaan in Den Bosch, maar de politie werd pas rond 06.30 gebeld over een zwaar beschadigde bus in de straat. Het gaat om de bestelbus van een dakdekker.

De politie heeft vrijdagochtend onderzoek verricht met onder meer de Forensische Opsporing. Na onderzoek bleek dat de explosie was veroorzaakt door illegaal zwaar vuurwerk. De politie heeft buurtonderzoek verricht en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.

Vader en zoon

Donderdagochtend werden in Den Bosch een 43-jarige vader en zijn 22-jarige zoon opgepakt voor meerdere geweldsincidenten van de laatste maanden in de stad. De mannen zijn zelf actief in de dakdekkerswereld. In de Brabantse hoofdstad woedt al maandenlang een “dakdekkersoorlog”. Door de aanslagen hopen dakdekkers concurrenten in een overvolle markt in Den Bosch uit te schakelen.