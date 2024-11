Onvoldoende duidelijk

Het gaat met name om informatie over de bezoeken van toenmalig advocaat Youssef Taghi aan zijn neef Ridouan in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. De bestuursrechter vindt dat de staatssecretaris onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat wat hij wel deed met het Woo-verzoek volledig was.