Garagehouder (65) hoort hoge celstraf eisen voor internationale cocaïnehandel en witwassen

Het OM verdenkt de man er onder meer van dat hij tussen maart 2020 en maart 2023 handelde in grote partijen cocaïne van en naar Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Zestien transporten

Het gaat daarbij om ruim 400 kilo cocaïne verdeeld over zestien transporten. Uit onderschepte chats komt volgens justitie een beeld naar voren van een langere samenwerking in drugs. Dat valt op te maken uit het feit dat de personen achter de Sky-ECC- en Encrochat-accounts elkaar goed kennen en er weinig woorden nodig zijn om de handel en wandel onderling te regelen. ‘Verdachte genoot daarbij groot vertrouwen onder de mensen met wie hij samenwerkte’, aldus de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Arnhem.



In zijn goed afgeschermde autogarage werden onder meer geld- en drugstransporten in auto’s geladen, verborgen ruimtes ingebouwd en crypto-telefoons voor mensen geregeld. Hier vonden ook criminele ontmoetingen plaats’



Actiedag

In het bedrijf van de man en in de aangrenzende woning en appartementen wordt tijdens de klapdag in maart 2023 in totaal meer dan een miljoen euro contant geld gevonden. Ook worden zeer luxe artikelen in beslag genomen, waaronder een exclusieve whiskyverzameling en horloges.

De West-Betuwnaar wordt naast het regelen van de internationale drugstransporten ook verdacht van het witwassen van grote geldbedragen: namelijk van ruim 4,7 miljoen euro, een miljoen Britse pond, 10 miljoen kronen en (ongeveer) 101 pakketten contant geld.

Boer/Farmer

Een aanzienlijk deel van het bewijs is verzameld door cryptocommunicatie te ontsleutelen. De officier van justitie: ‘De accounts hadden geen ‘vaste’ gebruiker, maar werden wisselend door leden van de groep gebruikt. Uit de inhoud van de chatberichten kan worden opgemaakt dat de criminele handelingen plaatsvonden uit naam van de hoofdpersoon, die schuil gaat achter de naam Boer/Farmer; het gaat hier om de bijnaam van verdachte.’

Gestolen auto-onderdelen

Tot slot verdenkt het OM de man, samen met één van de andere verdachten, van het helen in gestolen goederen. Tijdens de zoekingen op drie locaties werden gestolen auto-onderdelen gevonden van 163 gestolen voertuigen, die in de afgelopen dertien jaar waren ontvreemd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Het gaat daarbij onder meer om ECU’s (Electronic Control Units), motorblokken, navigatiesystemen en versnellingsbakken.



Naast de gevangenisstraf vordert het OM een ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van 3.195.781 euro tegen de hoofdverdachte in deze strafzaak.

Medeverdachten

In dit proces staan in totaal zes verdachten terecht. Onder hen onder meer de Roemeense vriendin, de schoonzoon en twee (oud-)medewerkers van de garage van de hoofdverdachte. Tegen de 37-jarige vrouw uit Roemenië eiste het OM zeven jaar gevangenisstraf en vorderde een ontneming van 1.473.056 euro. Ze wordt verdacht van het medeplegen van witwassen en de internationale drugshandel.

Automonteur

Op 22 november 2024 was een eerste inhoudelijke behandeling in deze zaak. Het OM eiste vier jaar tegen een verdachte voor zijn rol in het geheel. Hij was als monteur in dienst bij het bedrijf van de hoofdverdachte en heelde in de gestolen auto-onderdelen. Op 10, 11, 27 februari en 12 maart staan de overige verdachten voor de rechter.