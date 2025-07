Beveiligingsklassen van auto’s: zo maken ze het verschil

De beveiligingsklassen zijn opgesteld door het CCV, in samenwerking met verzekeraars. Elke categorie staat voor een bepaalde mate van beveiliging:

Klasse 1: Een auto die is beveiligd volgens beveiligingsklasse 1 heeft minimaal één beveiliging, namelijk een startonderbreker. Als je de autosleutel niet gebruikt bij het starten van de auto, is er een elektrisch systeem dat de startmotor uitzet.

Klasse 2: naast de beveiliging van klasse 1, heb je in klasse 2 ook startonderbrekers met inbraakdetectie en alarmen.

Klasse 3: bij categorie 3 is het alarm verbonden met een ingebouwde noodstroomvoorziening. Dit betekent dat als een dief de normale stroomvoorziening verbreekt, het alarm blijft klinken. Als de hellingdetectie afgaat, betekent het dat iemand de auto optilt, bijvoorbeeld om de velgen of wielen te stelen.

Klasse 4: bij deze klasse heeft de auto een ingebouwd voertuigvolgsysteem. Als het volgsysteem wordt geactiveerd via een bewegingssensor of na een diefstalmelding, is de auto beschermd onder klasse 4.

Klasse 5: bij klasse 5 wordt het voertuigvolgsysteem geactiveerd onmiddellijk nadat het alarm afgaat.

Wat betekent dit voor je autoverzekering?

Verzekeraars kijken bij het bepalen van je premie niet alleen naar je schadevrije jaren en woonplaats, maar ook naar de beveiliging van je auto. Bij duurdere auto’s of modellen met een verhoogd diefstalrisico eist je autoverzekering vaak minimaal klasse 3 of 4 beveiliging voordat je een volledig casco (allrisk) verzekering kunt afsluiten.

Voldoet je auto niet aan de beveiligingseisen van je verzekeraar? Dan is er een grote kans dat de verzekeraar incidenten zoals diefstal of inbraak niet vergoedt. Ook kan het beveiligingsniveau invloed hebben op de hoogte van je premie.

Heb je alleen een WA-verzekering? Dan is het beveiligingsniveau van je auto niet van toepassing op je verzekering. Je krijgt dan namelijk sowieso geen vergoeding als je auto gestolen wordt.

Beter beveiligen

Een goed beveiligingssysteem is dus niet alleen een manier om je auto veilig te houden, maar ook om je verzekeringspremie laag te houden. Woon je in een wijk waar autodiefstal of -inbraak vaker voorkomt, of rijd je in een model dat populair is bij dieven? Vooral dan is het verstandig om te checken in welke klasse je auto valt en eventueel een beter beveiligingssysteem aan te schaffen.