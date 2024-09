Bewoner naar ziekenhuis na explosie in achtertuin Hilversum

De ontploffing gebeurde rond 14.55 en veroorzaakte behoorlijke schade aan een tuinschutting. Ook andere tuinspullen raakten beschadigd. De bewoner die in de tuin aanwezig was, liep door de knal piepende en pijnlijke oren op en moest voor controle naar het ziekenhuis.



De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen op zich te melden. Over een aanleiding voor de explosie is nog niets bekend. Er is nog niemand gearresteerd.