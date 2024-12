Bewoner naar ziekenhuis na explosie in Amsterdam-Zuidoost

Veel bewoners aan de Kelbergen zijn zondagavond ook thuis als rond 20.00 een harde knal te horen is. Er ontstaat daarna een korte brand. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen en de bewoner bij wie de explosie plaatsvond uit het huis gehaald. Vanwege het inademen van rook is deze persoon naar het ziekenhuis overgebracht.

Signalement

De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar twee verdachten die op een zwarte fatbike zijn weggereden in de richting van Bijlmer Sportpark. Beide verdachten zijn donkergetint en tussen de 15 en 20 jaar oud. Ze waren in het zwart gekleed met een zwarte jas met capuchon op, aldus de politie in een persbericht.