Bewoners geschokt na zware explosie Duivendrecht | Ook ontploffingen in Utrecht en Hoorn

(Beeld Mizzle Media)

Glas

Omdat er veel glas in de pui van het gebouw is verwerkt was de glasschade groot. Er raakte niemand gewond. Ook woningen aan de overkant van de straat raakten beschadigd.

Getuigen zeggen na de explosie mensen weg te hebben zien rijden op een fiets en op een scooter. De politie heeft niet meteen vastgesteld of de explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk of door een explosief voorwerp.

Overvecht

In Utrecht ontplofte een explosief van zwaar vuurwerk voor de deur van een portiek van een flatgebouw aan de Peetersdreef in de wijk Overvecht. Enkele bewoners hebben de brand die ontstond na de explosie snel weten te blussen, aldus de politie.

De knal was rond 04.00. Er zijn geen gewonden gevallen. De voordeur raakte licht beschadigd. Over de dader of daders is niets bekend geworden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging er in Hoorn zwaar vuurwerk af bij een woning aan de Watersnip. De politie zegt dat niemand gewond raakte. De explosie was om 02.40, er werd een brievenbus uit de deur geblazen en de binnenzijde van de woning liep schade op.