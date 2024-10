Big Willem raakte alles kwijt

´Op 14 september 2004 werd ik uitgenodigd voor een vergadering. ’s Middags kwam er een Angel bij me thuis en zei dat ik mee moest komen naar het clubhuis. Toen ik daar aankwam, zat het helemaal vol. Er was een stoel voor me gereserveerd. Ik ging zitten en iemand nam het woord. Ze hadden die middag maar één doel. Het besluit was al genomen. Ze zeiden dat ik de regels wel wist. Ik kreeg de kans niet om wat te zeggen. Ze wilden dat ik zou kiezen: good standing of bad standing. (…) Nou ja, klaar. Boem. Doei.´

Kwajongens en criminelen

Van Boxtel had de club uitgebouwd van een groepje kwajongens met Kreidler-brommers, naar het machtigste chapter van de Hells Angels in Europa. Door de macht en de intimiderende uitstraling van de motorclub trokken steeds meer zware criminelen er als een magneet naar toe. Het clubhuis aan de Wenkebachweg in Amsterdam werd een pleisterplaats voor types zoals Sam Klepper en Willem Holleeder.

Ik werd gewoon uit de club gegooid, stond op uit die stoel, liep naar buiten en keek niet meer om. Ik was nogal geëmotioneerd, ja. Buiten stonden een paar Angels te huilen. Een aantal liep met me mee. Ze hingen om me heen en zeiden dat ze het verschrikkelijk vonden. Ach, krokodillentranen waren dat. Voor hen was het binnen drie minuten voorbij, maar mijn hele leven zakte in elkaar´.

Aanleiding voor zijn bad standing was een gesprek dat hij met de criminele vastgoedman Willem Endstra had. Die werd afgeperst door Holleeder en had een miljoen over voor zijn liquidatie. Hij vroeg Big Willem het te regelen, maar die weigerde, omdat hij bevriend was met Holleeder. Maar tegen de club zweeg hij over de ontmoeting met Endstra en toen het uitkwam, greep een groepje Angels, dat al langer van Willem afwilde, zijn kans. Ze werkten hem eruit. Een van de mensen die de macht overnam was Harry Stoeltie, een naam die Van Boxtel in zijn boek weigert te noemen.

´Iedereen draaide zijn kop weg als ik het clubhuis binnenkwam. De mensen die ik al mijn hele leven kende, van wie ik dacht dat het vrienden voor het leven waren, kenden mij niet meer, die vonden mij ineens niet meer interessant en kozen voor de andere partij. Ik raakte steeds meer afgezonderd van de groep. Ondertussen kreeg ik van mijn voormalige vrienden te horen dat ik al mijn tatoeages moest laten verwijderen en niet meer in het clubhuis mocht komen. Ik moest alles inleveren: mijn motor, mijn boot, mijn café, alles´, zegt Van Boxtel. Ook zijn relatie liep na meer dan 30 jaar op de klippen. Zijn geliefde Marja verliet hem in 2004.

Een grote boog

In al die jaren heeft hij nooit met iemand van de Hells Angels gesproken over zijn uitzetting. ‘Tuurlijk kom ik er weleens eentje of een paar tegen in een motorzaak of zo, maar dan lopen ze met een boog om me heen en kijken ze me niet eens aan. Voor een lulverhaal van twintig jaar geleden´.

