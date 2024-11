Bijna 10.000 kilo vuurwerk onderschept in Haagse woonwijk

De vondst bestaat uit grote hoeveelheden knal- en siervuurwerk, waaronder ook vuurwerk dat verboden is voor consumenten. Nader onderzoek moet volgens de politie uitwijzen wat de relatie van de 44-jarige verdachte is met het vuurwerk. De politie is tot vroeg in de vrijdagochtend in de straat bezig geweest om al het inbeslaggenomen vuurwerk veilig af te voeren en de veiligheid van omwonenden te waarborgen.

Anonieme tip

Het speciale vuurwerkteam van de Eenheid Den Haag kwam het vuurwerk door middel van een anonieme tip op het spoor. Toen bleek dat het vuurwerk midden in een woonwijk was opgeslagen en de omgeving hierdoor groot gevaar liep, kwam de politie in actie.