Bijna 13 miljoen illegale sigaretten onderschept

5 miljoen De FIOD heeft dit nieuws woensdag naar buiten gebracht. Over de herkomst van de container zijn geen mededelingen gedaan. Als deze sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat bijna 5 miljoen euro aan accijnzen en belastinggeld misgelopen.

Lucratief

Illegale handel in en productie van illegale sigaretten is zeer lucratief door de hoge accijnzen. In de opsporing is extra aandacht voor deze handel, door de aanpak van het Combiteam Smoke, dat is een samenwerkingsverband van de Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie.

Een vangst van 13 miljoen sigaretten is redelijk groot. In januari pakte de Douane op Schiphol 400.000 sigaretten uit Dubai. In december was er in Rotterdam een vangst van 15 miljoen stuks. Een paar dagen daarvoor was er in Letland een recordvangst van 132 miljoen sigaretten.