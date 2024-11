Bijna 15 jaar cel voor doodschieten Rodney Mijnals in Amsterdam-Oost

Fizeaustraat De schietpartij vond plaats in de Fizeaustraat in de avond van 19 februari 2022, op een steenworp afstand van waar crimineel Stanley Hillis in 2011 werd geliquideerd. Mijnals werd met een schotwond in zijn borst op de stoep achter zijn woning aangetroffen door de politie. Hij overleed ter plaatse. Er zou zeker drie keer zijn geschoten. Mijnals had ook verwondingen aan zijn hoofd en lichaam. Het tweede slachtoffer had een schotwond in zijn arm. In de woning van Mijnals werden bloedsporen van hemzelf aangetroffen.

Drugs

Diverse getuigen hebben verklaard dat Mijnals vanuit zijn woning in drugs handelde. Volgens het Openbaar Ministerie was de woning ook in gebruik als opslagplaats voor drugs. Het slachtoffer dat in zijn arm is geraakt heeft verklaard dat hij die avond in het huis van Mijnals was. Via de achterdeur van die woning kwamen toen drie gemaskerde mannen binnen. Er werd meteen door een van hen een vuurwapen getrokken en op korte afstand op het gezicht van het eerste slachtoffer gericht. Er ontstond vervolgens een vechtpartij, waarna beide slachtoffers op straat werden beschoten.

Bewijsmateriaal

Dat Serginnio O. (een neef van Rodney Mijnals) op de plaats delict was, blijkt volgens de rechtbank uit zendmastgegevens, de auto die is gebruikt en die aan de verdachte kan worden gelinkt, en de locaties waarop die auto op camerabeelden is waargenomen rondom het tijdstip van de schietpartij. In die auto is dna gevonden van Mijnals. Deze auto is ook als vluchtauto gebruikt.

De rechtbank stelt vast dat Mijnals in zijn woning gewond is geraakt. Daarna is hij buiten in zijn borst geschoten en als gevolg daarvan overleden. De rechtbank stelt vast dat Serginnio O. die avond met twee anderen in de woning van Mijnals was en dat hij betrokken was bij de schietpartij. Dat O. die avond wiet aan het knippen was en dus daar niet was, zoals hij heeft verklaard, vindt de rechtbank ongeloofwaardig.

Schutter onbekend

De rechtbank kan op basis van de onderzoeksresultaten niet vaststellen wie van de drie de schutter was, maar is van oordeel dat er sprake was van “een nauwe en bewuste samenwerking”. ‘De mannen opereerden voor, tijdens en na het schietincident als één groep.’ Serginnio O. wordt dan ook gezien als medepleger van de schietpartij.



Bij het beschieten van het tweede slachtoffer overweegt de rechtbank dat door buiten op straat, in het donker, al rennend en van relatief korte afstand op een wegrennend persoon gericht te schieten, bewust de aanmerkelijke kans aanvaard is dat het slachtoffer dodelijk zou worden getroffen.

Getuigenverhoor

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie vijftien jaar celstraf tegen O. voor doodslag en poging doodslag. In juli was er ook al een eis uitgesproken tegen de verdachte en op 2 september zou er een vonnis van de rechtbank zijn. De rechtbank verlengde echter de inhoudelijke behandeling om tegemoet te komen aan de wens van de verdediging om nog twee getuigen te horen.

De rechtbank komt tot veertien jaar en negen maanden cel. ‘De ernst van de feiten maakt dat een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf van lange duur de enige passende sanctie is’. Bij de strafmaat is rekening gehouden met het feit dat het lang heeft geduurd voordat de rechtbank tot een uitspraak is gekomen.

Schadevergoeding

O. moet de dochter van het overleden slachtoffer 20.000 euro schadevergoeding betalen. Aan de ex-partner moet hij, onder andere voor de kosten van de uitvaart, ruim 10.000 euro betalen.

Vrijspraak

In februari 2023 heeft de politie een tweede verdachte aangehouden, een toen 25-jarige man uit Almere, die voor een ander misdrijf vast zit. Hij wordt door de rechtbank vrijgesproken omdat zijn betrokkenheid bij de schietpartij niet kan worden vastgesteld.

