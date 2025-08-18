Bijna 1,6 ton hasj in nepsinaasappels onderschept in vrachtwagen Costa del Sol

Gevolgd Tijdens een politieoperatie merkten agenten van de Spaanse UDYCO (een eenheid van de Nationale Politie die zich uitsluitend richt op georganiseerde criminaliteit) op dat een voertuig vlak achter een vrachtwagen met buitenlandse kentekenplaten reed. De inzittenden van de auto leken argwanend en waakzaam, wat insinueerde dat ze “contra-surveillance- of veiligheidstaken” uitvoerden.

Ontkomen

Toen de politie beide voertuigen probeerde te stoppen, wist de verdachte auto te ontkomen aan arrestatie en werd de vrachtwagen aangehouden. In de vrachtwagen vond de Spaanse politie plastic oranje bollen die op sinaasappels leken. Het nepfruit was gevuld met hasj.

De twee inzittenden werden gearresteerd en de rechtbank beval hun gevangenneming. Ondertussen gaat het onderzoek naar het opsporen van de inzittenden van de auto die de vrachtwagen volgde verder.