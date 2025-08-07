Bijna 1600 kilo cocaïne in Gorinchem gepakt

(Beeld uit archief)

Gorinchem

De eerste vangst was er op 26 juni, toen een 53-jarige man uit Apeldoorn werd aangehouden in Ede. Bij hem thuis werd bijna zestig kilo cocaïne aangetroffen. In het vervolgonderzoek kwam de politie op 8 juli uit in Gorinchem.

Daar werd in twee voertuigen bijna 1600 kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

Geen invoer

Drie mannen van 22, 37 en 54 jaar uit Rotterdam zijn daar aangehouden. Vervolgens heeft de politie twee locaties doorzocht: in Gorinchem en in Lelystad.

De verdachten worden verdacht van het voorhanden van een grote hoeveelheid cocaïne, niet van invoer van de drugs. Het onderzoek loopt nog en de recherche heeft nog meer verdachten op het oog.