Bijna 300 lachgasflessen en 6.000 euro cash na verkeerscontrole in Lelystad

Sleutel De politie Lelystad meldt op sociale media dat een auto staande werd gehouden omdat de eigenaar van de auto in het politiesysteem bekend stond wegens drugsbezit. Bij controle van het voertuig bleek dat hij drie flessen lachgas bij zich had. Ook had hij bijna 6.000 euro contant geld bij zich. De bestuurder werd aangehouden voor het bij zich hebben van drugs, het vervoeren van drugs en op verdenking van witwassen.

Tevens lag er in zijn auto een sleutel van een garagebox in Lelystad. In die box vond de politie nog eens 77 volle lachgasflessen.

Tweede auto

Later die nacht zagen agenten dat er een tweede auto naar een andere garagebox reed en hier iets in zijn kofferbak laadde. Tijdens een controle bleek deze persoon vijf lachgasflessen bij zich te hebben. In de garagebox waar hij was gezien stonden nog eens 209 volle lachgasflessen opgeslagen. Alle spullen zijn in beslag genomen.

In totaal zijn er twee aanhoudingen verricht en zijn 294 lachgasflessen in beslag genomen.

Lachgas staat sinds 1 januari 2023 op de Opiumwet.