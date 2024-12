Bijna 3,5 ton cocaïne gepakt in Portugal

Spanje De vangst werd gedaan op een vrachtschip met containers dat voornamelijk bananen aan boord had. De autoriteiten zeggen dat de cocaïne bestemd was voor transit naar Spanje.

De stempels op de blokken waren sterk gevarieerd, wat betekent dat er een hele serie eigenaren bij de smokkel betrokken is geweest. Een van de stempels was van het automerk Maserati.

NCA

Het onderzoek is uitgevoerd met informatie van de National Crime Agency (NCA) in het Verenigd Koninkrijk en het Maritime Operations and Analysis Centre of Narcotics (MAOC-N) in Lissabon, een samenwerkingsverband van verschillende West-Europese landen, waaronder Nederland.

Het MAOC-N is een inlichtingendienst dat alle scheepvaartverkeer op de Atlantische Oceaan nauwgezet monitort.

In 2024 heeft Portugal alle historische records op het gebied van cocaïne-import verbroken. In augustus waren er twee inbeslagnames van totaal meer dan 6.6 ton.