Bijna 5 ton cocaïne gevonden in magneten

Elektrische magneten Op donderdag 8 en vrijdag 9 januari 2026 werden door de Douane twee containers met elektrische magneten uit Ecuador gecontroleerd. Tijdens het scannen werden afwijkingen in de magneten opgemerkt, waarna de douanemedewerkers besloten de drie magneten verder te onderzoeken.

Daarna is gebleken dat er in totaal 4882 pakketten in de drie magneten verborgen waren, goed voor bijna 5000 kilo cocaïne.

Moerdijk

Na de vondst werd door het HARC-team een onderzoek gestart. Op 22 januari werden de containers vervoerd en uiteindelijk afgeleverd bij een bedrijf bij het Brabantse Moerdijk.

In het onderzoek zijn op 22 januari drie aanhoudingen verricht. Twee verdachten zijn in de loop van het onderzoek weer heengezonden. De derde, een 52-jarige man uit Sliedrecht, is deze dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte veertien dagen langer in voorlopige hechtenis blijft.

Het onderzoek loopt nog door en het team heeft nog meer verdachten op het oog.

Het HARC-team is een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.