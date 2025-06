Binnen drie kwartier twee explosies en brandstichting in Amsterdam-Zuidoost

Rond 04.00 is het voor de eerste keer raak aan Gaandeweg. Na de explosie wordt gezien dat een persoon, in het donker gekleed, wegrijdt op een scooter. Rond 04.25 is het weer raak, dit keer aan het Bijlmerplein. Een explosie zorgt ervoor dat een voordeur wordt vernield.



Twintig minuten later – om 04.45 – vindt er een brandstichting plaats aan de Alfred Doblinstraat. De voordeur wordt daar in brand gezet met behulp van een vloeibare vloeistof.



Een mogelijk verband tussen deze zaken maakt deel uit van het onderzoek. De recherche en Forensische Opsporing zijn op zoek naar getuigen die meer weten over deze explosies en de brandstichting. Er is nog niemand gearresteerd.