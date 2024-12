Binnen drie weken drie Nederlanders met cocaïne gepakt in luchthaven Suriname

Het totale gewicht was 7,485 kilo. De Nederlander, die is geïdentificeerd als M. D., werd aangehouden door het Bestrijding Internationale Drugsteam nadat zijn ruimbagage werd gecontroleerd. Hij is gearresteerd.

Vorige week arresteerde de politie op de luchthaven een 69-jarige Nederlandse vrouw die cocaïne in haar bagage had. Een week eerder was er ook al een aanhouding van Nederlander met cocaïne.