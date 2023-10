Birol Cicek vergokte de buit en schoot daarna zijn partners dood

Connect on Linked in

De Turkse Hagenaar Birol Cicek schoot zijn twee criminele kameraden dood, na ze te hebben opgelicht. Hij werd gepakt en kreeg in Nederland levenslang.

Cicek lichtte in 2001 de Postbank op voor 45.000 gulden. Hij deed dit door een lening af te sluiten met een vals paspoort, samen met twee kameraden: de Azerbeidzjanen Azizov en Guliev. De oplichting slaagde, maar toen moest het geld natuurlijk nog worden verdeeld. Zodra het geld gestort werd door de bank, ging Birol in plaats van dat te doen, ermee naar het casino in Scheveningen. Hij vergokte de helft van het bedrag.

Toen zijn partners in crime ook geld op wilden nemen van de rekening, lukte dat niet. Dus werd Birol op het matje geroepen, die bekende wat hij had gedaan. Hij kreeg een week de tijd om alsnog met geld op de proppen te komen.

Op 19 november 2001 maakte Birol (34), op dringend verzoek van de Azerbeidzjanen, rond 21.30 een afspraak met hen op het Kaapseplein in Den Haag. Zowel Birol, gewapend met geladen pistool, als de Azerbeidzjanen namen versterking mee. Die bleef op afstand. Het gesprek tussen de drie verliep in eerste instantie rustig, maar ontaardde toch in een ruzie. Daarbij opende Birol zonder pardon het vuur op de beide mannen. Azizov, een kickbokser, stierf in het ziekenhuis; ook Guliev liet het leven.

Een vriend van Birol was getuige van de moordpartij. Hij vluchtte naar Bulgarije, waar hij zichzelf in een hotelkamer ophing. Waarschijnlijk uit angst voor Birol.

Birol werd gepakt en kreeg levenslang. Een verzoek tot cassatie werd in 2005 afgewezen.