Gezelschapsspel

Het onderzoek gaat op 26 juni 2024 van start wanneer er een verdacht pakketje wordt aangetroffen op een postcentrum in Den Haag. In het pakket zitten onder een gezelschapsspel ruim 200 gram harddrugs verstopt. Het pakket wordt in beslag genomen en het begin 2024 opgerichte Hit and Run Post (HARP)-team, start een onderzoek.