Boek: De zwembadmoord

door Joost van der Wegen

Doodgeschoten

Het verhaal gaat over Jan Elzinga, die in de ochtend van 10 juli 2012 op weg naar het zwembad in Marum word doodgeschoten. De pet van de latere moordenaar wordt kort daarna op een parkeerterrein gevonden, bij de plek van de uitgebrande vluchtauto. De politie verhoort hem, maar merkt hem nog niet als verdachte aan.

In augustus van dat jaar speelt zijn geweten te veel bij hem op, en bekent hij de moord op een voor hem onbekende man, waarvan hij alleen de voornaam weet: Jan.

Hij wijst een tussenpersoon aan, van wie hij de opdracht heeft aangenomen. Willem, een beruchte wiethandelaar. In 2013 krijgt drugsverslaafde Pascal 15 jaar voor de moord die heeft bekend en waarvan hij spijt heeft, en Willem 18 jaar omdat hij de opdrachtgever is.

Beraamd

In de cel besluit Willem dat hij zijn detentietijd kan verkorten, door over zijn opdrachtgevers te verklaren. Het zou de vrouw van Jan Elzinga zijn geweest die in samenwerking met zijn zwager en nog een ander de moord heeft beraamd.

Een issue in de zaak wordt het feit dat Willem een aantal appjes die als bewijs golden, vervalste. Uiteindelijk komt de rechtbank wel tot een veroordeling, omdat er genoeg andere belastende feiten zijn.

Joris Peters vertelt het verhaal over de zwembadmoord vakkundig, als een misdaadpuzzel die langzaam in elkaar wordt gepast

Gepast

Joris Peters vertelt het verhaal over de zwembadmoord vakkundig, als een misdaadpuzzel die langzaam in elkaar wordt gepast, met aandacht voor beschrijving van de verschillende hoofdpersonen, waardoor die goed uit elkaar te houden zijn.

Hij laat niet na kritisch te zijn op justitie, dat in deze zaak weer eens aantoonde dat de inzet van kroongetuigen in strafzaken in Nederland misschien broodnodig is, maar te vaak leidt tot processen die in de rechtspraak bepaald geen schoonheidsprijs verdienen. In dit geval was de betrouwbaarheid van de verklaring van Willem niet goed genoeg op waarheid onderzocht.

De zwembadmoord is een aanrader voor elke liefhebber van klassieke true-crime.

De zwembadmoord, door Joris Peters (uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2025)