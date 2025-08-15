Boliviaan (41) op Schiphol gepakt met kaarsen van cocaïne
De Douane heeft woensdag een 41-jarige man uit Bolivia op Schiphol aangehouden die verdacht wordt van cocaïnesmokkel. De verdachte kwam aan in een vlucht vanuit Brazilië en had verschillende kaarsen mee in zijn handbagage die van cocaïne gemaakt waren.
Boortje
De kaarsen deden de douaniers denken aan eenzelfde soort kaarsen die ze in het verleden in beslag hebben genomen en gemaakt waren van cocaïne. Daarop besloten ze één van de kaarsen met een fretboor, een klein boortje dat gebruikt wordt om gaatjes mee te boren, te openen.
Chemische lucht
Er kwam vervolgens een chemische geur uit de kaars en er bleef een stof kleven aan het boortje. Na onderzoek bleek het om cocaïne te gaan. Vervolgens is de ruimbagage van de man gecontroleerd. Daarin zijn diverse kaarsen en andere voorwerpen met cocaïne erin aangetroffen.
Langer vast
De Boliviaan is aangehouden en overgedragen aan het Drugsteam Schiphol van de Koninklijke Marechaussee. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris die zijn bewaring heeft bevolen. De verdachte blijft dus langer vastzitten, bericht de Douane vrijdag.