Boliviaan (41) op Schiphol gepakt met kaarsen van cocaïne

Boortje De kaarsen deden de douaniers denken aan eenzelfde soort kaarsen die ze in het verleden in beslag hebben genomen en gemaakt waren van cocaïne. Daarop besloten ze één van de kaarsen met een fretboor, een klein boortje dat gebruikt wordt om gaatjes mee te boren, te openen.

Chemische lucht

Er kwam vervolgens een chemische geur uit de kaars en er bleef een stof kleven aan het boortje. Na onderzoek bleek het om cocaïne te gaan. Vervolgens is de ruimbagage van de man gecontroleerd. Daarin zijn diverse kaarsen en andere voorwerpen met cocaïne erin aangetroffen.

Langer vast

De Boliviaan is aangehouden en overgedragen aan het Drugsteam Schiphol van de Koninklijke Marechaussee. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris die zijn bewaring heeft bevolen. De verdachte blijft dus langer vastzitten, bericht de Douane vrijdag.