‘Bolle Jos L. heeft een land gekocht’ | Video duikt op van feest met machthebbers

Bolle Jos Leijdekkers tijdens een verjaardagsfeest van het hoofd van de Immigratiedienst in Sierra Leone. Rechts op de foto Andrew Kaikai, het hoofd van de drugspolitie van Sierra Leone (foto: Videostill / AD.nl / Follow the Money)

Goud

De Bredase drugsbaron schudt in de video de hand van de jarige Alusine Kanneh. Dit hoofd van de Immigratiedienst in Sierra Leone viert op een avond in juli 2024 zijn 50ste verjaardag, schrijft het AD. Als decor heeft hij gekozen voor het meest exclusieve restaurant van het land: restaurant LOR (vertaald: ‘Het goud’).

Eerder werd al duidelijk dat Leijdekkers zich in de entourage van president Maada Bio begaf en met diens dochter zou zijn getrouwd.

Invloed

Volgens bronnen in Sierra Leone en binnen de Nederlandse opsporingsdiensten gaat de invloed verder dan vermeende corruptie alleen. De meest gezochte crimineel van Nederland heeft volgens hen simpelweg een land gekocht. Het toont ook aan waarom het voor Nederland vrijwel onmogelijk is om zaken te doen met het West-Afrikaanse land, aldus het AD.

Ondertussen gaan in Sierra Leone al jarenlang geruchten dat de regering van president Julius Maada Bio de drugshandel in het land faciliteert. “Daarbij is de invloed van de Brabander Jos L. overal in het land voelbaar. Zo lijkt hij een groot deel van de infrastructuur voor drugshandel in handen te hebben”, schrijft de website.

“Het maakt duidelijk in wat voor mijnenveld de Nederlandse opsporingsdiensten zich begeven. In de jacht op Leijdekkers zijn ze in in Sierra Leone overgeleverd aan machthebbers van wie sterke aanwijzingen zijn dat ze corrupt zijn.”

Het verklaart volgens AD.nl en Follow the Money waarom er afgelopen zomer – toen bij het OM duidelijk was dat de voor drugshandel veroordeelde Leijdekkers in Sierra Leone is – niet meteen al een uitleveringsverzoek is gestuurd.