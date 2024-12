12 december 2024

Boodschappendienst van criminelen | Europol: ‘Wij willen voordeur in WhatsApp’

Nederland en andere EU-landen hebben samen met onder de Verenigde Staten gezamenlijk Sky ECC en andere encryptiediensten in de wereld aangepakt. Hiervoor werden jarenlang Amerikaanse ambtenaren gestationeerd bij Europol. De operatie tegen Phantom Secure, de encryptiedienst van het Mexicaanse Sinaloa-kartel, mondde uit in de ontmanteling van Sky ECC. Dat blijkt uit een reconstructie, nu te zien op de Belgische zender RTBF. In de documentaire geeft Catherine De Bolle, hoofd van Europol, een onheilspellende boodschap aan Europeanen die gesteld zijn op hun privacy. Wat haar betreft moet volledige encryptie in communicatiediensten verdwijnen.