Borkum: in op strand aangespoelde tassen zat ton coke

In verschillende grote tassen die een toerist in april dit jaar op het strand van het Noordzee-eiland Borkum vond, zat een ton cocaïne. Dat melden Duitse media.

Reddingsvest

Een vakantieganger vond medio april verschillende verdachte tassen, bevestigd aan een reddingsvest op het strand en waarschuwde de politie. De vondst van de tassen werd eerder al bericht in Duitse media, maar de opsporingsinstanties lieten in het midden of er daadwerkelijk drugs in de pakketten zaten.

Ton

Nu heeft het parket in Aurich bevestigd dat er in totaal ongeveer een ton cocaïne in de tassen zat. Het is een van de grootste bekende drugsvondsten aan de Noordzeekust van Nedersaksen in de afgelopen jaren.

De federale recherche heeft het onderzoek overgenomen. Waar de pakketen vandaan kwamen, hoe ze op het strand terecht kwamen en of er mogelijk verdachten in het vizier zijn, is onduidelijk.

Het Duitse eiland Borkum is het meest westelijke en tevens het grootste eiland van de Oost-Friese Waddeneilanden.

Cuxhaven

NDR en Nordwest-Zeitung meldden dat de onderzoekers aanvankelijk een mogelijk verband onderzochten met de arrestatie van twee vermoedelijke drugssmokkelaars in maart op een kotter voor de kust van Cuxhaven. Volgens de onderzoekers werd dit vermoeden echter niet bevestigd.