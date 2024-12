‘Bosnische Nederlander gearresteerd in Dubai’

Kunstgalerie Het federale parket in België maakt al enkele jaren jacht op Stefan Papic. Hij is geboren in Sarajevo in Bosnië, maar groeide op in Breda.

De Nederlandse politie deed in 2020 een inval in kunstgalerie Puro Arte, dat aan de familie van Papic werd gelinkt. De verdenking was dat die zou zijn gebruikt om drugsgeld van Edin G. wit te wassen.

Die laatste is voortvluchtig en verblijft mogelijk ook in Dubai. Hij is in Nederland veroordeeld in een grote cocaïnezaak.

Uitleveringsdossier

Medeverdachten van Papic in het lopende strafproces zijn onder meer Flor “De Lange” Bressers en Sergio Roberto De Carvalho, een Braziliaan.

Stefan Papic werd in 2022 ook al eens gearresteerd op verzoek van de Belgische autoriteiten.

Na een aanhouding op verzoek van een ander land bepaalt de wet in de Verenigde Arabische Emiraten dat het uitleveringsdossier binnen een bepaalde termijn volgens de voorwaarden moet zijn afgerond. Gebeurt dat niet dan komen verdachten weer op vrije voeten.

Dat is in de afgelopen jaren regelmatig gebeurd in uitleveringszaken van Nederland en België.

