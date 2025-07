Bouwbedrijf Rotterdam-Zuid doelwit van reeks aanslagen

Explosie De brand bij het bouwbedrijf brak om 02.30 uit. De vlammen sloegen uit het dak en er waren meerdere brandweerwagens nodig om de brand onder controle te krijgen. De zondag ervoor was hetzelfde pand doelwit van een explosie, toen rond 02.30 een explosief naar binnen gegooid, waarna een korte brand woedde.

De politie vermoedt dat er een verband is tussen de twee incidenten. Ook andere incidenten worden door hetzelfde rechercheteam meegenomen in hetzelfde onderzoek.

Autobranden

Na de eerste explosie op de Stadionweg volgde maandag 9 juni een brand in een auto op de Regenboog in Rhoon. Het volgende incident was de grote brand op de Stadionweg van 12 juni. Op 26 juni is een poging gedaan om brand te stichten bij een woning in Rhoon. Bewoners betrappen daders op heterdaad betrappen en jagen ze weg.

Ook op 26 juni vindt de politie op een bouwplaats in Oud-Beijerland sporen van een poging brandstichting. Op 29 juni zijn er twee bedrijfsbusjes in brand gestoken, even na 04.00 op de Krommedijk in Dordrecht en om 04.30 op de Dordrecht.

Alle locaties en voertuigen hebben een link met hetzelfde bouwbedrijf.