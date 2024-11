23 november 2024

‘Brandstichting bij Belgische gevangenisbewaarder thuis’

In België doet de politie onderzoek naar een brandstichting bij het huis van een bewaarder van de gevangenis van Leuven-Centraal. Volgens de Gazet van Antwerpen werd zijn auto in brand gestoken en lag er in de brievenbus een dreigbrief. In de brief stond dat de man niet meer op zijn werk moest komen.