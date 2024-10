Brazilië en Suriname arresteren ‘Braziliaanse smokkelbende’

Zwarte markt Het onderzoek door de Braziliaanse Federale Politie was in juni begonnen en richtte zich op smokkel en witwassen. De bende zou in Paramaribo een deel van de zwarte markt in alcohol en luxe producten in handen hebben gehad middels de onderneming ‘Belem Import & Export’.

Vijfentwintig schepen

In juni zijn in de Braziliaanse staten Pará en Maranhão al vier verdachten gearresteerd en werden ter waarde van ruim 8 miljoen euro auto’s, boten en elektronica in beslag genomen.

Woensdag zijn in Suriname door het Justitieel Interventie Team (JIT) en de Militaire Politie zeven mensen opgepakt in Suriname. Na hun aanhouding zijn ze direct door een vliegtuig van de Braziliaanse Federale Politie naar Brazilië overgebracht. De Surinaamse autoriteiten hadden de verdachten tot persona non grata verklaard.

Het netwerk had meer dan vijfentwintig schepen in de vaart om in de monding van de Amazone rivier goederen te smokkelen, ook naar Frans-Guyana en Suriname.