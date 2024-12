Bredase broers opgepakt voor import honderden kilo’s cocaïne via haven Antwerpen

Sky ECC De politie meldt vrijdag dat het de verdachte op het spoor kwam in een onderzoek naar chatberichten van het in 2021 gekraakte platform Sky ECC. Tijdens dit onderzoek kwam ook zijn 29-jarige broer uit Breda in beeld. De broers zouden zich bezighouden met het transport van cocaïne naar de haven van Antwerpen. Hierbij zouden ze verschillende uithalers hebben aangestuurd.

Antwerpen en Sliedrecht

In samenwerking met de Belgische politie vond dinsdagochtend een actie plaats. De 29-jarige man werd in Antwerpen opgepakt, gevolgd door de aanhouding van zijn broer in Sliedrecht door de Nederlandse politie. De politie doorzocht de woningen van de broers, en nam dure goederen, contant geld, telefoons en andere gegevensdragers in beslag.

De 33-jarige man uit Prinsenbeek wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De zaak tegen zijn 29-jarige broer uit Breda wordt nog onderzocht door de Belgische politie.