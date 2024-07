Brein achter liquidatie officier van justitie praat – maar niet over opdrachtgevers (VIDEO) (UPDATE)

Connect on Linked in

In Colombia heeft het brein achter de moord op de Paraguayaanse officier van justitie Marcelo Pecci aan een televisiezender verteld hoe de liquidatie in zijn werk is gegaan. Maar over de opdrachtgever bleef hij zwijgen. Pecci was in 2022 tijdens een vakantie in Colombia op een strand toen hij voor de ogen van zijn vrouw door twee mannen, die in een jetski kwamen aangevaren, werd geliquideerd met drie kogels.

Paradijselijk eilandje

Marcelo Pecci Albertini was op 10 mei 2022 met zijn vrouw Claudia op huwelijksreis op het paradijselijke eilandje Barú, bij Cartagena. Hij was in Paraguay een van de meest vooraanstaande bestrijders van de georganiseerde cocaïnemaffia.

Andrés Felipe Pérez Hoyos, zijn broer en een derde verdachte hebben de moord georganiseerd. Pérez Hoyos bekende dat ook en legde verklaringen af. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Ook de schutters zijn veroordeeld.

De vriendin van Pérez, Margareth Chacón, kreeg 40 jaar cel. Zij ontkende iedere betrokkenheid, maar de rechtbank geloofde daar niets van.

Cancún

Pérez Hoyos wil in het interview Chacón eveneens vrijpleiten: ‘Margareth is volkomen onschuldig, zij is de moeder van mijn kinderen, zij is de liefde van mijn leven.’

Pérez Hoyos vertelt dat hij met Margareth op vakantie was in Cancún (Mexico), terwijl in Colombia de moord werd georganiseerd. Hij had de zaken deels gedelegeerd aan zijn broer omdat hij verliefd was ‘en bij Margareth wilde zijn’.

‘Al klaar’

Toen het tijdstip van de liquidatie dichter bij kwam, keerde het stel terug naar Colombia.

Pérez Hoyos zegt dat op dat moment zijn hoofd helemaal niet meer bij de liquidatie was en dat hij op dat moment de plannen terug wilde draaien: ‘Ik was er bang van en ik was zo gelukkig met Margareth’, zegt hij.

Maar toen hij de kamer waar zijn broer was binnen stapte, legde die juist zijn telefoon neer. Hij had net een bericht gekregen: het was ‘al klaar’.

‘Zeer machtige mensen’

Waarom had Pérez Hoyos de klus aangenomen? Hij zegt: ‘Ik ontmoette opeens mensen die ik niet had moeten ontmoeten en nou ja, om iemand een ​​plezier te doen, en om geld te verdienen. Ik keek niet naar de gevolgen, ik ben er een beetje ingevallen’.

Over zijn opdrachtgevers zwijgt hij. Hij zegt alleen: ‘Zeer machtige mensen, die me vertelden dat we dit moeten doen, die mensen moeten pakken en dat is alles.’

Het onderzoek van de Colombiaanse justitie naar die opdrachtgevers heeft nog geen resultaat opgeleverd. Een van de sporen die is gevolgd is een link naar de Braziliaanse criminele organisatie. In het onderzoek is ook de naam gevallen van een in Zuid-Amerika woonachtige Nederlander.

In de video van nieuwszender Caracol komt ook vriendin Margareth aan het woord. Ja, ze had ook nog een andere vriend toen ze de affaire met Pérez Hoyos had, maar dat was gekomen door de isolatie als gevolg van de coronamaatregelen. Ze zegt nooit te hebben opgemerkt dat haar vriend in Cancún nerveus was of met zijn hoofd ergens anders was, het was een huwelijksreis en ze waren verliefd.

Maar waarom was Margareth Chacón, die in de stad Baranquilla woont, dan in Cartagena op het moment van de liquidatie en werd ze door bewakingscamera’s samen met de moordenaars gefilmd?

Sociale media

Opvallend is dat een van de moordenaars zegt dat hij de exacte locatie van het vakantieadres van de officier van justitie heeft kunnen vaststellen door posts op sociale media te analyseren. Hij dacht dat hij dit moest doen, zegt hij, omdat Pecci nog een schuld moest betalen aan iemand.

Hij was ook ter plaatse op het strand met zijn moeder, een vakantie omdat het moederdag was, zegt hij. Volgens justitie was dat om te checken of Pecci daar inderdaad was en om hem aan te wijzen aan de schutters, en met handgebaren de jetski naar de goed plek te loodsen. Hij zegt dat hij zwaaide omdat hij met zijn moeder foto’s maakte.

