14 juni 2025

Brief OM: Nederland beschikt wél over locatiegegevens Sky ECC

De Nederlandse justitie beschikt over locatiegegevens waar gebruikers van Sky ECC-telefoons contact hebben gemaakt met het netwerk. Dat blijkt uit een brief van een officier van justitie van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie aan justitie in andere Europese landen. De brief, die Crimesite heeft ingezien, kan van belang zijn in de zaak tegen van cocaïnehandel verdachte Mink Kok en in andere strafzaken, waarin het Openbaar Ministerie stelt niet te beschikken over locatiegegevens van Sky-telefoons.