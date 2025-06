Brigadier JIT-team opgepakt voor betrokkenheid bij ripdeal in Suriname

(Beeld: Waterkant)

‘Politieagenten’

De gewapende overval door ongeveer zes tot acht criminelen vond plaats in een woning aan de Sun Parklaan in Paramaribo-Noord. Het slachtoffer, een buitenlander, werd naar eigen zeggen in zijn woning overvallen en beroofd van twee kilo goud. De daders zouden zich voorgedaan hebben als politieagenten. Ze waren allen in het zwart gekleed en zwaarbewapend met vuistvuurwapens en schouderwapens. Ze arriveerden in twee witte voertuigen: een Toyota Hiace en een Toyota Rocco.

Tijdens het onderzoek bleek echter dat het niet om een gestolen partij goud ging, maar om een partij drugs. Volgens Starnieuws kwam in het vervolgonderzoek een brigadier van het JIT in beeld als een van de verdachten, hij is aangehouden nadat het JIT-team de collega in beeld zou hebben gebracht.

Professioneel

De politie heeft meerdere voertuigen in beslag genomen die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Het zou vermoedelijk gaan een strak georganiseerde criminele organisatie, waarbij waarschijnlijk meerdere personen uit verschillende geledingen van de samenleving betrokken zijn.



De Surinaamse autoriteiten nemen de zaak hoog op, mede vanwege de betrokkenheid van een lid van een speciale justitiële eenheid. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

JIT-team

Het Justitieel Interventie Team (JIT) werd in 2021 in Suriname opgericht en heeft met name als taak ‘om de Transnationale Criminaliteit in al haar vormen aan te pakken en een halt toe te roepen. De inzet van het JIT moet de opmars van de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit in Suriname stuiten.’