Brits duo krijgt lange celstraffen voor import 5 ton coke via Europese havens

Beeld: Matthew Byrne (links) en Beau Devlin (rechts)

‘slickvalley’ en ‘officialcleaner’

Matthew Byrne (44) uit Sevenoaks en Beau Devlin (33) uit Oost-Londen gebruikten het gecodeerde communicatieplatform EncroChat om de smokkel van grote partijen cocaïne te bespreken, waarbij Byrne de namen ‘slickvalley’ en ‘officialcleaner’ gebruikte en Devlin bekendstond als ‘scalpcleaner’. Uit EncroChat-berichten bleek volgens de Britse National Crime Agency dat de twee hadden geprobeerd om tussen maart 2020 en juni 2020 ongeveer vijf ton cocaïne te importeren via een aantal havens in Europa, waaronder Antwerpen en het VK.

Ze bespraken ook de smokkel van tussen de vijf en tien ton coke in één keer in de voorgaande acht jaar. Het duo had belangrijke contacten in het criminele milieu, waaronder een wapenhandelaar die Byrne wilde helpen om te ontsnappen uit een gevangenisbusje nadat deze was gearresteerd.

Verborgen ruimtes

Byrne en Devlin hadden gedetailleerde kennis van routes, methoden en contacten voor cocaïnesmokkel, waaronder Zuid-Amerikaanse cocaïnegroothandelaren. Ze gebruikten meestal bananen als deklading, en creëerden bedrijven die als dekmantel fungeerden. In voertuigen met speciaal ingebouwde verborgen ruimtes werden drugs en geld verstopt. Via EncroChat zei Byrne tegen een criminele handlanger dat vrachtwagenchauffeurs elk 50.000 pond (bijna 60.000 euro) zouden krijgen als ze bereid waren om 250 kilo cocaïne te vervoeren, maar hij weigerde wel hun brandstofkosten te vergoeden.

Wapenhandelaar

Uit andere berichten bleek dat hij en Devlin 3 miljoen pond (3,58 miljoen euro) betaalden voor een partij van 600 kilo cocaïne, die ze in het VK voor een hogere prijs zouden hebben verkocht. Byrne handelde ook in verboden wapens en besprak met wapenhandelaar Jody Hall (51) de aankoop van Mac 11-machinepistolen. Hall werd in juli 2020 gearresteerd toen hij een vuurwapen verhandelde. Matthew Byrne besprak vervolgens de mogelijkheid om Hall te helpen ontsnappen door hem uit een gevangenisbusje te bevrijden. Het plan werd uiteindelijk niet uitgevoerd.

Hall bekende jaren geleden schuldig te zijn aan vuurwapen- en drugsdelicten en werd in 2020 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.

Goudstaven

Byrne en Devlin wasten hun criminele winsten wit via Chris O’Shea (56), die een juwelierszaak had in Hatton Garden en de EncroChat-naam ‘allstargin’ gebruikte. Bij deze juwelierszaak werd contant geld ingewisseld voor schone, nieuwe bankbiljetten, goudstaven en designerhorloges.

O’Shea bekende in januari 2024 schuld aan witwassen en drugsdelicten en werd veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf.

Arrestaties

Byrne en Devlin werden in oktober 2020 opgepakt. Bij Byrne nam de Britse politie 20.000 aan Britse ponden, designerkleding, een gloednieuwe Jaguar en een EncroChat-telefoon in beslag. Er werd ook opgemerkt dat hij een huis naast hem aan het bouwen was.

Byrne en Devlin pleitten schuldig aan drugs- en witwasdelicten bij de Maidstone Crown Court op 9 januari 2025. Bij dezelfde rechtbank werd Byrne vrijdag veroordeeld tot 21,5 jaar gevangenisstraf en Devlin tot 17 jaar gevangenisstraf.

De NCA meldt dat Matthew Byrne en Beau Devlin “aan de top stonden van een zeer geraffineerde en georganiseerde criminele groep”.