22 juni 2025

Britse drugsbaas krijgt levenslang voor marteling en moord op oom

Een Britse maffiabaas uit Bradford is vorige week in Engeland tot levenslang veroordeeld voor het ontvoeren, martelen en vermoorden van zijn oom en het verhandelen van tonnen cocaïne en heroïne. De drugs werden verstopt tussen ladingen bevroren kip en in vrachtwagens vanuit Nederland het Verenigd Koninkrijk binnengesmokkeld.