‘Britse drugscrimineel Curtis Warren wil rust in zijn leven’

De Britse drugscrimineel Curtis “Cocky” Warren is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden cel, en 18 maanden voorwaardelijk, omdat hij zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden van zijn voorlopige vrijlating, aldus The Guardian.

Liverpool

Warren (61) heeft bij de rechtbank van Liverpool bekend dat hij zes voorwaarden heeft geschonden, na zijn vrijlating uit de gevangenis in 2022.

Agenten van de National Crime Agency (NCA) arresteerden Warren in juli vorig jaar in een woning in South Tyneside.

Spanje

Volgens de aanklachten had hij de NCA niet op de hoogte gesteld van een aanvraag voor een paspoort, en gegevens van bankrekeningen, creditcards, betaalpassen en van communicatieapparatuur achtergehouden. Bovendien had hij de NCA niet op de hoogte gesteld van al zijn inkomstenbronnen.

Ook reed hij in een auto waarvan hij het kenteken niet bij de NCA had opgegeven. Ten slotte meldde hij een adreswijziging niet en evenmin dat hij op reis naar Spanje zou gaan.

Jersey

Curtis Warren zat in Nederland een zeer lange celstraf uit voor onder meer handel in harddrugs. Hij is één van de gedetineerden die zeer lange tijd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben verbleven.

Na zijn vrijlating liep hij opnieuw tegen de lamp voor drugshandel. Hij kreeg 14 jaar cel voor grootschalige smokkel van softdrugs naar het Britse Kanaaleiland Jersey, en het niet betalen van een ontnemingsvordering van 198 miljoen pond aan crimineel geld (bijna 236 miljoen euro).

Warren wilde eerder niet akkoord gaan met een schuldbekentenis en strafvermindering. Zijn advocaat zegt nu dat zijn cliënt ‘niet langer in de schijnwerpers wil staan’ en rust in zijn leven wil.

