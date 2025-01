Britse opdrachtgever Robert Dawes veroordeeld tot levenslang voor moord op Gerard Meesters

Grote partij hasj Gerard Meesters werd geliquideerd, omdat leden van de criminele organisatie van Robert Dawes meenden dat zijn zus Jeanette en een vriendin van haar 1.150 kilo hasj hadden gestolen van de groep. Op 24 november 2002 staan vijf mannen voor de deur van Meesters. Drie daarvan gelden als grote namen in de Nederlandse onderwereld en zijn inmiddels overleden: Gwenette Martha, zijn neef Dennis Mongen en Etous Belserang. De andere twee mannen zijn Daniel Sowerby en Steven Barnes uit Engeland.

Spaans nummer

Meesters wordt op het hart gedrukt dat hij een Spaans nummer moet bellen om te vertellen waar zijn zus is. Als dat niet gebeurt komen de mannen terug, maar dit keer niet om te praten. Meesters belt het nummer. Er komt slechts een half gesprek tot stand. Hij heeft geen idee waar zijn zus is. Na het gesprek belt hij de politie. Hij vermoedt dat de bedreiging te maken heeft met het achterover drukken van geld of drugs door zijn zus. Verder heeft hij, net als de politie destijds, geen idee. Op 28 november 2002 komen Daniel Sowerby en Steven Barnes terug bij de woning in de Uranusstraat en schiet Sowerby de onschuldige docent Gerard Meesters dood.

Levenslang voor schutter

De Britse schutter Daniel Sowerby werd in 2005 veroordeeld tot levenslang. Zijn chauffeur Steven Barnes kreeg acht jaar wegens medeplichtigheid. De drie Nederlandse criminelen kregen mildere celstraffen. De opdrachtgever bleef echter lange tijd buiten beeld. Het Gerechtshof stelde in 2006 dat de moord was gepleegd in opdracht van de organisatie.

Verklaringen

Daniel Sowerby kende Meesters niet en had geen persoonlijk motief of belang om hem te vermoorden. Uit de verklaringen van de veroordeelde chauffeur Steven Barnes bleek ook dat Sowerby destijds al had gezegd dat hij de moord had moeten plegen. De ernstig zieke Sowerby heeft vele jaren na de moord, erkend dat hij in opdracht van Robert Dawes heeft deelgenomen aan de zoektocht naar de zus van Meesters en haar vriendin.

Zo heeft hij in opdracht van de Britse drugsbaas Robert Dawes Gerard Meesters bedreigd en enkele dagen later, ook in opdracht van Dawes, een krantenartikel over de moord gezocht en gebruikt om een dreigbrief te maken die naar de moeder van de andere vrouw is gestuurd, om ook haar onder druk te zetten. De verklaringen van Sowerby vinden volgens de rechtbank steun in de verklaringen van andere betrokkenen en in tapgesprekken.

Opdrachtgever

Volgens de rechtbank komt uit het dossier verder naar voren dat Robert Dawes een belang had bij de gestolen drugs en daarmee bij het opsporen van de zus van Meesters en haar vriendin. ‘Hij heeft zich actief en intensief bemoeid met de zoektocht naar beide vrouwen, zowel in Spanje als in Nederland. In Nederland heeft hij daarvoor onder andere Sowerby ingezet. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarom buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat verdachte de opdrachtgever van de moord op Meesters is geweest.’

Alleen levenslang passend

De rechtbank is evenals het Openbaar Ministerie van oordeel dat alleen levenslang een passende straf is voor Dawes. ‘Opdracht geven om een onschuldige te laten vermoorden getuigt van een ongekende wreedheid. Uit tapgesprekken blijkt dat het doel van de moord op Meesters was om een voorbeeld te stellen. Door de moord is daarom niet alleen intens leed toegebracht aan de nabestaanden, maar is ook een uitzonderlijk zware inbreuk gemaakt op de rechtsorde. De boodschap die met de moord afgegeven moest worden was immers dat niemand, onschuldig of niet, veilig is als de belangen van verdachte worden geschaad.’

1,3 ton coke

Robert Dawes werd in december 2020 in Parijs verhoord over zijn rol in de moord en later door Frankrijk aan Nederland uitgeleverd. Dawes zat vast in Frankrijk waar hij werd veroordeeld tot 22 jaar cel wegens de import van 1.300 kilo cocaïne via de Parijse luchthaven Roissy. De drugs waren afkomstig uit Venezuela en verpakt in 31 koffers. Dawes zit vast sinds 2015.

Hij wordt gezien als een van de grootste drugsbazen van Europa en werkte in Nederland samen met de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha.

