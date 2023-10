Connect on Linked in

De verdachte van een schietpartij in Sittard is donderdag door de rechtbank in Limburg veroordeeld tot 12 jaar en zes maanden gevangenisstraf. Vince C. was volgens de rechter de persoon op een motor die schoten afvuurde op het slachtoffer, dat de aanslag overleefde.

door Joost van der Wegen

Vooropgezet plan

Het gaat om een schietpartij die op 12 september 2020 plaatsvond, op een parkeerplaats aan de Bradleystraat in Sittard. Het slachtoffer werd daar met een vooropgezet plan, en onder valse voorwendselen naar toe gelokt, aldus de rechtbank.

De zaak ging over een hoogoplopend conflict over een betaling, in een afpersingszaak. De verdachten werden daarbij bedreigd door het slachtoffer stelden ze en wilden hem daarom beschieten, nadat ze eerder naar Denemarken waren gevlucht. Dit bleek uit verkeer van berichtenservice Sky:

“bro nex weekend we drive to nl and fuck somebody up.”

Kogel

Terwijl het doelwit in zijn Opel Corsa op de parkeerplaats zat te wachten, kwam er een motorscooter aanrijden met daarop twee personen. De persoon die achterop zat, stapte af en schoot vijf keer met een wapen, dat hij uit een tasje te voorschijn haalde. Het slachtoffer werd door een kogel geraakte, en raakte daardoor ernstig gewond.

Schutter

Vince C. werd er door justitie van beschuldigd de schutter te zijn geweest. Hij is donderdag door de rechtbank veroordeeld (lees hier het vonnis) tot 12 jaar cel en 6 maanden, voor poging tot moord en verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie had 18 jaar geeist.

Zijn verdediging stelde eerder dat het nooit de bedoeling van hun client was hun doelwit te doden. Ze wilden hem alleen bedreigen. De rechtbank ging daar niet in mee, ook gezien de uitwisselingen via de telefoons van de verdachten over hun moordplan. De verdediging was van mening dat uit de berichten juist niet ondubbelzinnig was gebleken dat het slachtoffer moest worden gedood.

Vrijgesproken

Kevin S., die het slachtoffer naar de plaats delict heeft gelokt, en Henrik J., die de motorscooter bestuurde, worden vrijgesproken van het medeplegen van een poging tot moord. Zij zijn wel veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de poging tot moord. Zij krijgen beiden een gevangenisstraf van 5 jaren en 9 maanden.

De verdachte Dario P., die de motor regelde, wordt vrijgesproken van medeplichtigheid aan de poging tot moord. Wel vindt de rechtbank bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling van de gestolen motor. Hij krijgt een maand gevangenisstraf.

Schadevergoeding

Bij de straf is rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn, omdat de feiten al in 2020 plaatsvonden. Ook moeten de verdachten een schadevergoeding aan het slachtoffer bettalen van 178.840 euro.

Het slachtoffer raakte gehandicapt door de aanslag, blijkt uit het vonnis van de rechtbank. Een van de kogels ging langs zijn hals. Hij bloedde daarna zo ernstig, dat hij de aanslag maar net overleefde.