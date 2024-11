Broer en zus exploiteerden spookbedrijf om grote bedragen wit te wassen

(Beeld uit archief)

Handelsbedrijf

Het bedrijfje Rexis Trade is begin 2020 bij de Kamer van Koophandel aangemeld als handelsbedrijf voor onder meer voedingsmiddelen, huishoudartikelen, bouwmaterialen en gezondheidsproducten. Het was gevestigd in een klein flatje in Den Haag, er was geen personeel en toch werden er gigantische fictieve omzetten gedraaid, aldus het Openbaar Ministerie; in twee jaar belandde er 5,8 miljoen op de bankrekeningen.

Cryptorekeningen

Volgens de rechtbank gaf de zus leiding aan een criminele organisatie die op grote schaal facturen vervalste.

Het geld verdween op cryptorekeningen en naar een advocatenkantoor in Spanje en de Dominicaanse Republiek. Ook werden leningen en hypotheken verstrekt aan derden.

De rechtbank concludeert dat de broer en de zus crimineel geld aannamen om dit weer door te sluizen.

De hoge rekeningen van het bedrijfje waren bij de verschillende banken in de kijker gelopen. In 2022 ging de FIOD met een onderzoek aan de gang en in dat jaar volgden ook arrestaties.

Papieren eigenaar

Volgens de rechters is bewezen dat minimaal 4,5 miljoen euro in drie jaar tijd via het bedrijf is witgewassen.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand zeven jaar cel tegen de broer en zus. De rechtbank legt de zus vijf jaar cel op en de broer vier.

Met de derde verdachte Z.C., de papieren eigenaar van het bedrijf Rexis, zijn procesafspraken gemaakt. Hij krijgt een jaar cel.