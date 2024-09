‘Broer van verdachte schutter Spaanse politicus opgepakt in Frankrijk’

Connect on Linked in

Maandag is volgens de Spaanse Nationale Politie opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras, in 2023 in Madrid. In datzelfde onderzoek zijn ook in Nederland mensen gearresteerd. De Spaanse zaak houdt verband met een poging een aanslag te plegen op een Iraniër in Haarlem.

Haarlem

In Frankrijk is een Tunesiër aangehouden, de broer van Mehrez A. (37, foto), de man die de schutter zou zijn geweest bij de aanslag op oud-politicus Alejo Vidal-Quadras (foto boven) op 9 november in Madrid.

De politie pakte op 6 juni in Haarlem twee mannen op die zich verdacht gedroegen rond het huis van de uit Iran gevluchte Siamak Tahmasbi. Ze waren in het bezit van vuurwapens en worden nu verdacht van het voorbereiden van een liquidatie op Tahmasbi. Dit waren een 27-jarige Colombiaan en de Franse Tunesiër Mehrez A. (39).

De broer van die laatste is nu gearresteerd. Vorige week is in Colombia een man gearresteerd voor de verijdelde aanslag in Haarlem.

Pacho

De broer van Mehrez A. was ook een bekende van de Nederlandse vrouw, die hier is gearresteerd voor de Spaanse aanslag, en naar Spanje zal worden overgeleverd: Chahinez K., alias “Chy”. Deze K. is ook aangehouden in de Haarlemse zaak.

De Marokkaans/Spaanse Rotterdammer Sami “Pacho” B., de ex-vriend van K., is voortvluchtig.

Mehrez A. is een 37-jarige Franse-Tunesiër uit Frankrijk met een strafblad in Frankrijk.

Vox

Alejo Vidal-Quadras Roca was voorheen een leider van de Spaanse populistisch-rechtse partij Vox.

In Spanje gaat de politie ervan uit dat zowel de broers A. als Chahinez K. contacten hadden met Marokkaanse of Nederlands-Marokkaanse criminelen. Die zouden zijn benaderd door contacten van een geheime dienst in Iran, die in Europa dissidenten en critici laat vermoorden.

Andere verdachten

In het onderzoek naar de aanslag in Madrid werd in november al een man van Venezolaanse afkomst gearresteerd in Colombiaanse grensregio Norte de Santander toen hij vanuit Venezuela het land probeerde binnen te komen. Hij was mogelijk betrokken bij aankoop van een bij de aanslag gebruikte motor.

Een 22-jarige Spanjaard uit Mijas zou als katvanger die motor op zijn naam hebben laten zetten.

Verder is er nog een andere jonge Spanjaard verdachte, die zich zou hebben bekeerd tot de in Iran dominante sjiitische stroming in de islam. Deze Nayara G. M. zou, volgens de Spaanse politie, samen met de voortvluchtige Rotterdammer Sami B. een sleutelrol hebben gespeeld. De vriendin van G. M., een Britse vrouw, is ook verdachte in het Spaanse onderzoek.

