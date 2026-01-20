Brusselse gangster opgepakt in Panama

Drugsdeal

H. verbleef in Panama om een grootschalige drugsdeal af te ronden toen hij werd opgepakt, zeggen Belgische en Panamese autoriteiten. Youssef H. was binnen de Peterbosbende verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van een grote drugslijn vanuit Zuid-Amerika naar Brussel. De Brusselse politie omschrijft hem als een ‘boekhouder’ of ‘chef aankoop’ van de organisatie.