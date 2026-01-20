20 januari 2026
Brusselse gangster opgepakt in Panama
In Panama is een van de kopstukken van de Brusselse drugsmaffia gearresteerd. Het gaat om de 35-jarige Youssef H., een sleutelfiguur binnen de Peterbosbende uit Brussel. De arrestatie werd uitgevoerd door de Panamese Nationale Politie in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie uit België. De aanhouding vond al plaats op 27 december, nadat tegen Youssef H. meerdere internationale arrestatiebevelen waren uitgevaardigd, maar is nu pas bekend geworden.