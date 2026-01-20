 Meteen naar de content
20 januari 2026

Brusselse gangster opgepakt in Panama

In Panama is een van de kopstukken van de Brusselse drugsmaffia gearresteerd. Het gaat om de 35-jarige Youssef H., een sleutelfiguur binnen de Peterbosbende uit Brussel. De arrestatie werd uitgevoerd door de Panamese Nationale Politie in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie uit België. De aanhouding vond al plaats op 27 december, nadat tegen Youssef H. meerdere internationale arrestatiebevelen waren uitgevaardigd, maar is nu pas bekend geworden.

Drugsdeal

H. verbleef in Panama om een grootschalige drugsdeal af te ronden toen hij werd opgepakt, zeggen Belgische en Panamese autoriteiten. Youssef H. was binnen de Peterbosbende verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van een grote drugslijn vanuit Zuid-Amerika naar Brussel. De Brusselse politie omschrijft hem als een ‘boekhouder’ of ‘chef aankoop’ van de organisatie.

