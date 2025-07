24 juli 2025

Bryan Kohberger krijgt levenslang voor viervoudige moord in VS | Motief nog steeds onbekend

Bryan Kohberger is woensdag in de VS veroordeeld tot vier keer levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating, voor het doden van vier studenten. De moorden vonden plaats in november 2022. De politie heeft niet ontdekt wat het mogelijk motief voor de moorden kan zijn geweest.