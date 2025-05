Bundespolizei arresteert man met Marokkaans paspoort op verzoek van Nederland

Marokkaans paspoort De man reisde met een Marokkaans paspoort, of de man ook een Nederlandse nationaliteit heeft, is onbekend. Invoer van zijn naam en geboortedatum leidde tot een hit in het systeem, hij bleek internationaal gesignaleerd te staan.

Tegen de man liep een internationaal arrestatiebevel dat was uitgevaardigd door Nederland wegens een veroordeling voor drugshandel. Volgens dat bevel moet hij nog een gevangenisstraf van 1.329 dagen uitzitten.

Na voorgeleiding bij de rechter is de man in hechtenis geplaatst. Een Duitse rechter moet nu besluiten over zijn overlevering naar Nederland.

Verplicht

Sinds 2017 zijn luchtvaartmaatschappijen wettelijk verplicht om voor alle internationale commerciële vluchten passagiersgegevens aan het Duitse federale recherchebureau (BKA) te verstrekken. Daarbij gaat het om passagiersgegevens die bij een boeking worden verzameld, zoals namen en vertrekdata.