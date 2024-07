Buschauffeur blust brand na ontploffing bij woning

Connect on Linked in

In Amsterdam-Zuidoost in is vrijdagnacht bij een woning aan de ‘s-Gravendijkdreef een explosief afgegaan. Dat gebeurde even na middernacht bij de voordeur van de woning. In deze straat waren het afgelopen jaar meerdere incidenten.

(Beeld Mizzlemedia)

Buschauffeur

Na de ontploffing ontstond brand. Een toevallig voorbij rijdende buschauffeur stopte en wist de brand met de brandblusser uit de bus deels te blussen, aldus de politie. De brandweer maakte de klus even later af.

Waarschijnlijk ging het om een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk.

Molotov-cocktails

Vrijdagochtend is er voor dezelfde woning een explosief aangetroffen, dat niet was ontploft. Volgens getuigen is niet lang geleden een raam van de woning ingegooid.

In mei werd bij de Amsterdamse rechtbank tien jaar cel geëist tegen een nu 21-jarige man die drie maal bij woningen in Amsterdam-Zuidoost een brandbom had gegooid, ook op de ’s Gravendijkdreef.

Of het nu om dezelfde woning gaat, is niet duidelijk.

Overmeesterd

De verdachte werd in september overmeesterd door het waarschijnlijke doelwit, die in de woning was. De achtergrond zou een conflict in de drillrap-scene zijn, tussen een bende uit de Kikkenstein-buurt en FOG (Fully op Gevaar). In dat conflict is eerder Jay-Ronne Grootfaam doodgestoken.

De jongen kreeg geen tien jaar cel, maar de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht: twee jaar cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechters vonden poging tot moord bewezen.

