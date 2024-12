Busje op A28 bevat grondstoffen voor productie amfetamine en xtc

(Beeld: Verkeerspolitie Oost-Nederland)



In de laadruimte van de bestelbus werden rode en blauwe jerrycans aangetroffen. Uit onderzoek van specialisten van de LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) bleek dat het gaat om vaten met PMK en aceton, grondstoffen waarmee amfetamine en xtc (MDMA) kan worden gemaakt. De spullen waren vermoedelijk bestemd voor een drugslab, meldt de politie.

Arrestatie

De 53-jarige bestuurder uit Den Bosch en een 58-jarige man uit Oss zijn aangehouden. De bestelbus is in beslag genomen. De chemicaliën zijn inmiddels vernietigd. De twee mannen zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven verdachten in het onderzoek en kunnen een celstraf tegemoet zien.