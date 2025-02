Buurtbewoners betrappen minderjarige bij plaatsen explosief

Geen vuurwerkbom De getuigen hielden de verdachte vast totdat de politie arriveerde en hem (of haar) heeft aangehouden. Het ging niet om een vuurwerkbom, want de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld. Later in de zaterdagnacht is het op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

Vrijdag

Vrijdag in de vroege ochtend is er in dezelfde straat een poging gedaan om een explosief tot ontploffing te brengen. Dit explosief werd door de dader achtergelaten en ontplofte niet, mogelijk omdat de dader werd betrapt door een getuige. Het is nog onbekend of de aangehouden verdachte dezelfde persoon is.

Ook dit explosief werd door de EOD veiliggesteld en tot ontploffing gebracht.

In overleg met de politie heeft de gemeente Volendam-Edam besloten cameratoezicht in de straat in te stellen.