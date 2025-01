1 januari 2025

Canadese maffiabaas (39) die gelieerd was aan Hells Angels geliquideerd in Mexico

Een aan motorclub Hells Angels gelieerde Canadese gangster is onlangs geliquideerd in Mexico. Maffiabaas Mathieu “Barbu” Bélanger (39) was op de vlucht voor de autoriteiten in Canada, maar werd op 21 december op klaarlichte dag doodgeschoten door twee motorrijders met vuurwapens.